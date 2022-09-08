Казка скінчилася: збірна України з боєм програла Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022 з волейболу (відео)

"Жовто-сині" дали бій сильнішій команді

У середу, 7 вересня, у Любляні (Словенія) відбувся матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу з волейболу Словенія — Україна.

Перемогу та заповітну путівку до півфіналу головного турніру для збірних здобула команда Словенії. Підсумковий рахунок — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23), передає кореспондент "Телеграфа".

У першому сеті українці без шансів переграли господарів зустрічі — 18:25, а ось у другому словенці в завзятій боротьбі здобули мінімальну перемогу — 26:24. У третій партії Словенія виглядала ще краще та закономірно перемогла – 25:19. У 4-му сеті словенці отримали комфортну перевагу на початку, яка вилилася у підсумкову перемогу 25:23.

Повне відео матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 з волейболу Словенія — Україна

Таким чином, Словенія вийшла до півфіналу ЧС-2022 з волейболу, де зіграє проти Італії, яка 7 вересня переграла Францію (3:2). Матчі цієї стадії турніру відбудуться 10 вересня. Фінал та поєдинок за третє місце заплановані на 11 вересня.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу українці виграли два матчі з трьох. У 1-му турі українські волейболісти програли Сербії (0:3), потім "Жовто-сині" без проблем впоралися з Тунісом (3:0), а у 3-му турі наша команда переграла Пуерто-Рико (3:1).

Примітно, що збірна України замінила на ЧС-2022 з волейболу команду росії, яку відсторонили через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.