Збірна України з волейболу вперше за 24 роки вийшла у плей-офф Чемпіонату світу (відео)

Українські волейболісти виграли другий матч на турнірі

У середу, 31 серпня, у польському місті Катовіце збірна України з волейболу у чотирьох сетах перемогла команду Пуерто-Рико у заключному матчі групової стадії чемпіонату світу-2022. Цей успіх дозволив нашій команді пробитися до 1/8 фіналу турніру.

Повне відео матчу доступне на YouTube-каналі Суспільне Спорт. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Українці мінімально поступилися в першому сеті, проте потім не дали суперникам жодного разу дістатися до позначки 20 очок, здобувши переконливу вольову перемогу. До речі, лідер збірної Олег Плотницький набрав 19 очок за гру.

Збірна України на турнірі виступала у групі А. У першому турі українські волейболісти без шансів програли Сербії (0:3), потім "Жовто-сині" обіграли Туніс (3:0). Таким чином, наша команда кваліфікувалася в раунд плей-офф, де зіграє проти збірної Нідерландів. Ігри 1/8 фіналу відбудуться 3 та 4 вересня. Додамо, українці вперше за 24 роки досягли такого успіху.

Турнірне становище команд у групі А на ЧС-2022 з волейболу

Сітка плей-офф ЧС-2022 з волейболу:

Сітка ЧС-2022 з волейболу

Повне відео матчу Україна — Пуерто-Рико:

Нагадаємо, цього року ЧС-2022 з волейболу мав проходити в росії, проте через повномасштабне вторгнення рф в Україну Міжнародна федерація волейболу FIVB вирішила перенести турнір з країни-агресора, при цьому місце збірної росії дісталося нашій команді.