Сборная Украины по волейболу впервые за 24 года вышла в плей-офф Чемпионата мира (видео)

Украинские волейболисты выиграли второй матч на турнире

В среду, 31 августа, в польском городе Катовице сборная Украины по волейболу в четырех сетах победила команду Пуэрто-Рико в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира-2022. Этот успех позволил нашей команде пробиться в 1/8 финала турнира.

Полное видео матча доступно на YouTube-канале Суспільне Спорт. Поединок завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Украинцы минимально уступили в первом сете, однако затем не дали соперникам ни разу добраться до отметки в 20 очков, добыв убедительную волевую победу. К слову, лидер сборной Олег Плотницкий набрал 19 очков за игру.

Сборная Украины на турнире выступала в группе А. В первом туре украинские волейболисты без шансов проиграли Сербии (0:3), затем "Желто-синие" обыграли Тунис (3:0). Таким образом, наша команда квалифицировалась в раунд плей-офф, где сыграет против сборной Нидерландов. Игры 1/8 финала пройдут 3 и 4 сентября. Добавим, украинцы впервые за 24 года добились подобного успеха.

Турнирное положение команд в группе А на ЧМ-2022 по волейболу

Сетка плей-офф ЧМ-2022 по волейболу:

Сетка ЧМ-2022 по волейболу

Полное видео матча Украина — Пуэрто-Рико:

Напомним, в этом году ЧМ-2022 по волейболу должен был проходить в россии, однако из-за полномасштабного вторжения рф в Украину Международная федерация волейбола FIVB приняла решение перенести турнир из страны-агрессора, при этом место сборной рф досталось нашей команде.