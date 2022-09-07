Словенія — Україна: онлайн-трансляція чвертьфіналу Чемпіонату світу з волейболу (відео)

Українці грають у гостях

У середу, 7 вересня, збірна України після впевненої перемоги над Нідерландами (3:0) вперше у своїй історії зіграє у чвертьфіналі Чемпіонату світу з волейболу. Суперник нашої збірної – команда Словенії.

Пряма відеотрансляція гри доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Ближче до початку поєдинку у цій статті з’явиться плеєр із трансляцією матчу.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з волейболу серед чоловіків відбудеться у Любляні (Словенія), початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. На кону зустрічі стоїть путівка до півфіналу турніру. Переможець матчу в 1/2 фіналу ЧС зіграє з переможцем протистояння Італія – Франція (7 вересня, початок – о 18:30 за київським часом).

Сітка плей-офф ЧС-2022 з волейболу

Напередодні у мережі з’явився невеликий сюжет про те, як збірна України вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу українці здобули 2 перемоги у 3 матчах. У першому турі українські волейболісти були розбиті Сербією (0:3), потім "Жовто-сині" обіграли Туніс (3:0), у 3-му турі українці впоралися з Пуерто-Рико (3:1).

Додамо, що цього року турнір мав проходити в росії, проте через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну Міжнародна федерація волейболу FIVB ухвалила рішення про перенесення місця проведення змагання, а також усунула збірну росії та віддала її місце Україні.