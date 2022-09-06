Де і коли дивитися історичний матч збірної України у чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу

Українці вже показали гідний результат на турнірі

Збірна України з волейболу після сенсаційної перемоги над Нідерландами (3:0) у 1/8 фіналу ЧС-2022 з волейболу пробилася до чвертьфіналу турніру, де зіграє зі Словенією. У прямому ефірі в Україні цю гру покаже безплатно suspilne.media.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Гра відбудеться у середу, 7 вересня, у Любляні (Словенія), початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Додамо, що поєдинок також буде доступний у прямому ефірі на YouTube каналі "Суспільне Спорт". Крім того, за перебігом гри можна буде стежити у нас на сайті.

Нагадаємо, перемога над Нідерландами стала найбільшим успіхом в історії збірної України, яка вперше вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу. На груповій стадії "Жовто-сині" виступали у квартеті А. У першому турі українські волейболісти без шансів програли Сербії (0:3), потім "Жовто-сині" обіграли Туніс (3:0), після чого здолали Пуерто-Рико (3:1).

Зазначимо, збірна України здобула путівку на ЧС-2022 завдяки усуненню збірної росії. Команду рф прибрали з турніру через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.