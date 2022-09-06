Где и когда смотреть исторический матч сборной Украины в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу

Украинцы уже показали достойный результат на турнире

Сборная Украины по волейболу после сенсационной победы над Нидерландами (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет со Словенией. В прямом эфире в Украине игру покажет бесплатно suspilne.media.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Игра состоится в среду, 7 сентября, в Любляне (Словения), начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что поединок также будет доступен в прямом эфире на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Кроме того, за ходом игры можно будет следить у нас на сайте.

Напомним, победа над Нидерландами стала самым большим успехом в истории сборной Украины, которая впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира. На групповой стадии "Желто-синие" выступали в квартете А. В первом туре украинские волейболисты без шансов проиграли Сербии (0:3), затем "Желто-синие" обыграли Тунис (3:0), после чего одолели Пуэрто-Рико (3:1).

Отметим, сборная Украины получила путевку на ЧМ-2022 благодаря отстранению сборной россии. Команду рф убрали из турнира из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.