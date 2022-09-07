Словения - Украина: онлайн-трансляция четвертьфинала Чемпионата мира по волейболу (видео)

Украинцы играют в гостях

В среду, 7 сентября, сборная Украины после уверенной победы над Нидерландами (3:0) впервые в своей истории сыграет в четвертьфинал Чемпионата мира по волейболу. Соперник нашей сборной — команда Словении.

Прямая видеотрансляция игры доступно на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Ближе к началу поединка в этой статье появится плеер с трансляцией матча.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин состоится в Любляне (Словения), начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. На кону встречи стоит путевка в полуфинал турнира. Победитель матча в 1/2 финала ЧМ сыграет с победителем противостоянии Италия — Франция (7 сентября, начало — в 18:30 по киевскому времени).

Сетка плей-офф ЧМ-2022 по волейболу

Накануне в сети появился небольшой сюжет о том, как сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира украинцы добыли 2 победы в 3 матчах. В первом туре украинские волейболисты были разбиты Сербией (0:3), затем "Желто-синие" обыграли Тунис (3:0), В 3-м туре украинцы справились с Пуэрто-Рико (3:1).

Добавим, что в этом году турнир должен был проходить в россии, однако из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, Международная федерация волейбола FIVB приняла решение о переносе места проведения соревнования, а также отстранила сборную россии и отдала ее место Украине.