Український волейболіст став найкращим на Чемпіонаті світу (відео)

Українець блискуче виконував подачі

Волейболіст Олег Плотницький, гравець збірної України, яка зуміла дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 з волейболу, став найкращим за кількістю подач на виліт (ейсів).

Про це повідомляє suspilne. За інформацією джерела, Олег, незважаючи на те, що зіграв на кілька матчів менше, ніж його основні конкуренти, зробив найбільше ейсів. На рахунку українця 18 подач на виліт. На другому місці розташувався Німір Абдель-Азіз із Нідерландів (12), а на третьому — Матеуш Бенек (11) із Польщі.

Лідери ЧС-2022 з волейболу за кількістю ейсів

Олег Плотницький (Україна) – 18

Німір Абдель-Азіз (Нідерланди) – 12

Матеуш Бенек (Польща) – 11

Йоанді Леал Ідальго (Бразилія) – 10

Каміль Семенюк (Польща) – 10

Тончек Штерн (Словенія) – 10

Додамо, що Плотницький на турнірі виконав 82 подачі та заробив 91 очко, у тому числі 64 – під час атак, 9 – блоками. Він став найрезультативнішим гравцем збірної України на цьому чемпіонаті. Чемпіоном світу стала команда Італії, яка переграла у фіналі Польщу (3:1).

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу українці виграли два матчі з трьох. У 1-му турі українські волейболісти програли Сербії (0:3), потім "Жовто-сині" без проблем впоралися з Тунісом (3:0), а у 3-му турі наша команда переграла Пуерто-Ріко (3:1). В 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди (0:3), а в 1/4 фіналу поступилися Словенії (1:3).