"Вони нелюди": російський спортсмен ненавидить Польщу через Крим

Росіянин публічно ображає поляків

Чемпіон Європи з волейболу у складі збірної росії, яку відсторонили від Олімпіади-2024, Олексій Спиридонов розповів, що ненавидить поляків.

Відповідну заяву Спиридонов зробив в інтерв’ю sports.ru. За словами волейболіста, поляки почали ображати його на чемпіонаті світу у 2014 році, після того, як росія анексувала Крим. Після цього спортсмен не соромився ображати цілу націю.

"Польську націю я ненавиджу. Розумію, що погано так говорити, але приховувати не бачу сенсу. Ще з чемпіонату світу-2014 я все про них зрозумів, і мою думку про це ніхто ніколи не змінить. Росіяни починають бачити справжнє ставлення поляків до нас тільки останні півроку, а я побачив його ще вісім років тому.

У 2014 році стався Крим. І кожен матч у Польщі весь зал освистував нас, наш гімн, і взагалі вони поводилися максимально по-хамськи", — сказав Олексій.

Спортсмен також підтримав ведучого Матчу ТБ Антона Анісімова, який у прямому ефірі назвав поляків "мерзенними тварями".

"Багато чого можу зрозуміти, але, коли під постом моїх дітей основна маса пише, що їх потрібно спалити — це що, нормально? Вони нелюди! Яка б ворожнеча не була, але торкатися дітей ...

Антон Анісімов у прямому ефірі називав поляків мерзенними тварями, це ж виглядало огидно? Абсолютно підтримую його у тому висловлюванні. Найкраща фраза, яку можна підібрати про поляків ”, — додав Спиридонов.

Раніше російський волейболіст закликав Україну "повернутись обличчям до сестри".

Нагадаємо, збірну рф з волейболу не пустили на ЧС-2022, місце росії віддали команді України.