Дві збірні росії не допущені на Олімпійські ігри

Ніхто не хоче грати з агресором

Поки російські чиновники мріють про участь в Олімпійських іграх-2024, одразу дві збірні росії були усунені від участі у кваліфікаційному олімпійському турнірі.

Чоловіча та жіноча збірні рф з волейболу не потрапили до списку учасників кваліфікації до Ігор-2024 у Парижі. Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу Міжнародного олімпійського комітету.

Напередодні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на основі поточного світового рейтингу склала список учасників кваліфікації – дві сітки (чоловіча та жіноча) по 24 команди. До списків не потрапили команди Франції, які здобули прямі путівки на олімпійський турнір на правах країни-організатора.

Збірні росії не потрапили до списків через відсторонення від міжнародних турнірів, що пов’язано з повномасштабною агресією рф в Україні.

Додамо, чоловіча збірна України з волейболу після успішного ЧС-2022 зіграє у кваліфікації на ОІ. Крім того, путівку до відбіркового турніру здобули й українські жінки.

Нагадаємо, девіз Олімпіади в Парижі налякав росіян.