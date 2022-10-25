У росії придумали альтернативу Олімпіадам — Ігри ШОС та БРІКС

У рф вважають, що турніри за статусом будуть еквівалентні Олімпійським іграм

У росії вже давно замислилися над проведенням альтернативних Олімпійських ігор. Глава Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер заявила, що Ігри країн ШОС та БРІКС за рівнем не поступатимуться Олімпіадам та чемпіонатам світу.

Відповідна заява Вірер доступна на ТАСС. Ірина вважає, що чемпіонат росії з художньої гімнастики можна порівняти з чемпіонатом світу, а за участю кількох закордонних команд із країн БРІКС та ШОС можна говорити й про олімпійський рівень.

"Коли ми проводимо Кубок росії, чемпіонат росії або клубні змагання, ми маємо величезне представництво різних регіонів, це можна порівняти з чемпіонатом світу.

Конкуренція дуже велика, і якщо у нас на цих змаганнях ще будуть різні країни, то це якраз і будуть Олімпійські ігри.

Ми можемо називати їх інакше: Ігри ШОС, Ігри БРІКС, іншої спільноти, до якої ми матимемо відношення, але вони анітрохи не будуть нижчими за рівень, ніж ті, куди нас зараз не допускають", – заявила Вінер.

Довідка: БРІКС — міждержавне об’єднання з п’яти країн: Бразилії, росії, Індії, КНР та ПАР.

ШОС (Шанхайська організація співробітництва) — міжнародна організація, куди входять Індія, Іран, Казахстан, Киргизія, Китай, Пакистан, росія, Таджикистан та Узбекистан.

Раніше повідомлялося, що у росіянки відібрали олімпійське "золото".

Нагадаємо, в рф офіційно заборонили повідомляти про допінг фаворитки путіна.