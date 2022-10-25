В россии придумали альтернативу Олимпиадам - Игры ШОС и БРИКС

В рф считают, что турниры по статусу будут эквивалентны Олимпийским играм

В рф уже давно задумались над проведением альтернативных Олимпийских игр. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Игры стран ШОС и БРИКС по уровню не будут уступать Олимпиадам и чемпионатам мира.

Соответствующее заявление Вирер доступно на ТАСС. Ирина считает, что чемпионат россии по художественной гимнастике сопоставим с чемпионатом мира, а при участии нескольких зарубежных команд из стран БРИКС и ШОС можно говорить и об олимпийском уровне.

"Когда мы проводим Кубок россии, чемпионатр оссии или клубные соревнования, мы имеем огромное представительство различных регионов, это сопоставимо с чемпионатом мира.

Конкуренция очень большая, и если у нас на этих соревнованиях еще будут присутствовать различные страны, то это как раз и будут Олимпийские игры.

Мы можем называть их иначе: Игры ШОС, Игры БРИКС, другого сообщества, к которому мы будем иметь отношение, но они нисколько не будут ниже уровнем, чем то, куда нас сейчас не допускают", – заявила Винер.

Справка: БРИКС — межгосударственное объединение из пяти стран: Бразилии, россии, Индии, КНР и ЮАР.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) — международная организация, куда входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, россия, Таджикистан и Узбекистан.

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