Две сборные россии не допущены на Олимпийские игры

Никто не хочет играть с агрессором

Пока российские чиновники мечтают об участии в Олимпийских играх-2024, сразу две сборные россии были отстранены от участия в квалификационном олимпийском турнире.

Мужская и женская сборные рф по волейболу не попали в список участников квалификации к Играм-2024 в Париже. Об этом сообщает прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Накануне Международная федерация волейбола (FIVB) на основе текущего мирового рейтинга составила список участников квалификации – две сетки (мужская и женская) по 24 команды. В списки не попали команды Франции, которые получили прямые путевки на олимпийский турнир на правах страны-организатора.

Сборные россии не попали в списки из-за отстранения от международных турниров, что связанно с полномасштабной агрессией рф в Украине.

Добавим, мужская сборная Украины по волейболу после удачного ЧМ-2022 сыграет в квалификации на ОИ. Кроме того, путевку в отборочный турнир завоевали и украинские женщины.

Напомним, девиз Олимпиады в Париже напугал россиян.