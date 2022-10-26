Доведеться перемагати монстрів: як збірній України пробитися на Олімпіаду-2024

Наші волейболістки дізнались суперниць із олімпійської кваліфікації

Жіноча збірна України із волейболу візьме участь в олімпійському відбірному турнірі за право поїхати на Ігри-2024. Деякі наші спортсмени вже з путівками до Парижа.

Сьогодні відбулося жеребкування кваліфікації, за підсумками якого наші дівчата потрапили до групи С. Їх суперницями стали збірні Бразилії, США, Польщі, Бельгії, Болгарії, Пуерто-Ріко та Південної Кореї, повідомляє ПВЛУ.

Щоб ви розуміли які волейбольні монстри в нашій групі, один лише факт: у фіналі Олімпіади-2020 США обіграли Бразилію (3:0). А Південна Корея зайняла четверте місце.

Фінал Олімпіади-2020:

У групі А зіграють Сербія, Японія, Туреччина, Німеччина, Канада, Колумбія, Мексика, Перу.

Група В: Італія, Китай, Домініканська Республіка, Нідерланди, Таїланд, Чехія, Аргентина, Словенія.

На Олімпійські ігри поїдуть дві найсильніші збірні кожної групи. Ще п’ятьох учасників Ігор-2024 буде визначено за рейтингом Міжнародної федерації. Одне місце гарантовано дістанеться Франції, як господині турніру.

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