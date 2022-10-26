Придется драться с монстрами: как сборной Украины пробиться на Олимпиаду-2024
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Наши волейболистки узнали соперниц по олимпийской квалификации
Женская сборная Украины по волейболу примет участие в олимпийском отборочном турнире за право поехать на Игры-2024. Некоторые наши спортсмены уже с путевками в Париж.
Сегодня состоялась жеребьевка квалификации, по итогам которой наши девушки попали в группу С. Их соперницами стали сборные Бразилии, США, Польши, Бельгии, Болгарии, Пуэрто-Рико и Южной Кореи, сообщает ПВЛУ.
Чтобы вы понимали какие волейбольные монстры в нашей группе, один лишь факт: в финале Олимпиады-2020 США обыграли Бразилию (3:0). А Южная Корея заняла четвертое место.
Финал Олимпиады-2020:
В группе А сыграют — Сербия, Япония, Турция, Германия, Канада, Колумбия, Мексика, Перу.
Группа В: Италия, Китай, Доминиканская Республика, Нидерланды, Таиланд, Чехия, Аргентина, Словения.
На Олимпийские игры поедут по две сильнейшие сборные каждой группы. Еще пять участников Игр-2024 будут определены по рейтингу Международной федерации. Одно место гарантированно достанется Франции, как хозяйке турнира.
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