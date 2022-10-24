Кровь залила бассейн: как СССР и Венгрия устроили бойню на Олимпиаде (видео)

Матч по водному поло на Играх-1956 не доиграли

В конце октября 1956 года демонстрация венгерских студентов переросла в военное восстание против правительства коммунистов. Демократические ценности бы победили, но на помощь коммунистам поспешил Советский Союз. Восстание придушили ценой невероятных жертв. Тысячи венгерских военных и мирных жителей погибли.

А в это время на другом конце планеты проходили Олимпийские игры. И волею жребия в матче по водному поло в Мельбурне-1956 должны были встретиться сборная Венгрии и сборная СССР.

Венгерские спортсмены люто ненавидели советский режим. С каждой секундой страсти накалялись в бассейне. Началось все со словесных оскорблений и переросло в драку.

"Я погнался тогда за своим обидчиком, если бы поймал, задушил бы и утопил, но он успел уплыть", — рассказывал потом игрок советской команды Петр Мшвениерадзе.

Больше всех пострадал венгр Эрвин Задор, которому разбили лицо и кровь ручьем полилась в воду.

Полиция уводит Эрвина Задора с арены

Полиции пришлось окружить бассейн, чтобы избежать расправы болельщиков над советскими спортсменами.

Матч так и не продолжили, сборной СССР засчитали техническое поражение. А Венгрия выиграла золотые медали.

После окончания Олимпиады больше половины игроков сборной Венгрии не вернулись домой, а попросили политического убежища на Западе.