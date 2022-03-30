"Вы мерзкие тв*ри": российский ведущий оскорбил поляков (видео)

Пропаганда в рф работает даже на спортивных телеканалах.

В среду, 30 марта, ведущий российского "Матч ТВ" Антон Анисимов пожелал сборной Польши, которая вышла на Мундиаль частично и благодаря отстранению сборной рф от международных турниров, провала на ЧМ-2022.

Об этом он заявил прямо во время эфира передачи "Есть тема", передает sports.ru.

Ведущий канала в прямом эфире обратился к сборной Польши, назвав поляков "мерзкими тв*рями", а также пожелал лучшему футболисту планеты Роберту Левандовски огромного провала на чемпионате мира-2022, который пройдет в ноябре/декабре в Катаре.

"Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовски в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, "удачи" вам, вы мерзкие тв*ри", – сказал Анисимов.

Сборная Польши в полуфинале отбора на ЧМ-2022 должна была встретиться с россией, однако поляки отказались играть с агрессором, и россиян дисквалифицировали. В итоге поляки прошли в финал отбора, где обыграли шведов (2:0).

Напомним, сборная Украины свой полуфинальный матч отбора на ЧМ-2022 с Шотландией сыграет позже из-за нападения рф на Украину. В случае успеха "Желто-синие" в финале квалификации проведут поединок с командой Уэльса. Жеребьевка финального раунда ЧМ-2022 состоится 1 апреля. В Украине церемонию можно будет посмотреть по ТВ.