Серб встиг пограти у росії

Позиція сербської влади та самих сербів щодо повномасштабного вторгнення рф в Україну відрізняється від позиції цивілізованого світу. Колишній футболіст тульського "Арсеналу" Горан Чаушич вважає, що у війні винні США.

Такою думкою футболіст, який зараз виступає за "Бурірам Юнайтед" із Таїланду, поділився з metaratings.ru. Футболіст упевнений, що Штати ще у 2014 році "влізли" у конфлікт, який переріс у велику війну на континенті.

"Мене загалом засмучує, що в Європі знову військовий конфлікт. Я це пройшов майже 30 років тому, коли був маленьким. Я розумів, що відбувається, бо мені було сім років, коли бомбили Белград. Мені шкода людей, які зараз страждають. Ніколи не любив політику, пара людей у світі хочуть все змінити, звичайні люди не винні.

Я знаю, що все почалося не зараз, а у 2014 році. Впевнений, що якби Америка не влазила, то нічого не сталося б тоді. Вона завжди влазила до справ інших країн, ми в Сербії теж через це пройшли. Думаю, зараз цьому настане кінець", – сказав Чаушич.

Раніше повідомлялося, що російський волейболіст образив поляків.

Напередодні в рф заявили, що росія є безпосередньою правонаступницею Олімпійських ігор.