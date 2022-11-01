"Посидіти на паркані" не вийде: Німеччина вимагає від Сербії обрати між росією та ЄС

Берлін обіцяє надати підтримку Сербії, якщо вона вирішить залишитися на шляху до ЄС

Влада Німеччини наполягає на тому, щоб Сербія визначилася зі своїм майбутнім і нарешті зробила вибір між членством у Євросоюзі та партнерством із росією.

Як повідомляє Welt, про це розповів неназваний представник німецького уряду напередодні конференції із Західних Балкан, яка відбудеться 4 листопада у Берліні.

Він натякнув на те, що через вторгнення росії в Україну у світі відбуваються геополітичні події, які роблять необхідність вибору дедалі гострішою.

"Складається враження, що президент Сербії Олександр Вучич як досвідчений політик чудово розуміє своє маятникове становище між ЄС та росією", — сказав чиновник і додав, що чим далі, тим незручніше "сидітиме на паркані".

При цьому він додав, що якщо Сербія все ж таки зробить вибір на користь ЄС, то отримає серйозну підтримку від Берліна. В іншому випадку "наслідки будуть зворотними".

Варто зазначити, що на тлі цього Міноборони Сербії заявило, що було змушене "посилити оборону" через ситуацію в Косово, а в мережі вже з’явилися відео перекидання військової техніки до адміністративної лінії.

Як повідомлялося раніше, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр напередодні звернувся з промовою до мешканців своєї країни, в якій заявив, що фіктивного миру між Україною та росією не може бути. Крім того, він звинуватив російського диктатора в тому, що той "порушив правила" і намагається розділити Європу, а тому громадянам ФРН він порадив готуватися до конфлікту, зовнішнього та внутрішнього.