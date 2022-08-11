"Зацікавлений у поширенні війни": прем’єр Косово пройшовся по путіну

Російський диктатор може бути зацікавлений у війні Сербії проти Косова

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається розхитати ситуацію на Балканах і зацікавлений в загостренні на кордоні Сербії та Косова.

Як він розповів в інтерв’ю Reuters, путін хоче, щоб усі ставилися до війни, як до нормального стану речей та вказав на вторгнення в Україну, яке розпочалося у лютому цього року.

"Деспотичний (російський) президент путін — людина війни, і він зацікавлений у поширенні війни", — сказав Курті.

Водночас він нагадав, що зараз не 1998 рік, і в Косові є свої інституції, а також органи правопорядку та силові структури.

Також Курті не виключав, що загострення на кордоні з Сербією призведе до початку військового вторгнення, але додав, що в Косово цього не бояться.

Як повідомлялося раніше, 31 липня різко зросла напруга між Сербією та Косово, через що Приштина перекрила кордони, а Белград привів армію у стан підвищеної бойової готовності.

Ескалація сталася на тлі рішення влади Косова припинити визнавати сербські документи, а при перетині кордонів видавати тимчасове посвідчення особи. Там цей крок вважають виправданим, оскільки Сербія їхні документи не визнає вже понад 11 років.

Зрештою Косово погодилося відкласти обов’язкове введення паспортів на один місяць, а тому напруження напруги пішло на спад.