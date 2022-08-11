"Заинтересован в распространении войны": премьер Косово прошелся по путину

Российский диктатор может быть заинтересован в войне Сербии против Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что российский диктатор владимир путин пытается расшатать ситуацию на Балканах и заинтересован в обострении на границе Сербии и Косово.

Как он рассказал в интервью Reuters, путин хочет, чтобы все относились к войне, как к нормальному положению вещей и указал на вторжение в Украину, которое началось в феврале этого года.

"Деспотичный (российский) президент путин – человек войны, и он заинтересован в распространении войны", — сказал Курти.

Вместе с тем он напомнил, что сейчас не 1998 год и в Косово есть свои институции, а также органы правопорядка и силовые структуры.

Также Курти не стал исключать, что обострение на границе с Сербией приведет к началу военного вторжения, но добавил, что в Косово этого не боятся.

Как сообщалось ранее, 31 июля резко возросло напряжение между Сербией и Косово, из-за чего Приштина перекрыла границы, а Белград привел армию в состояние повышенной боевой готовности.

Эскалация произошла на фоне решения властей Косово престать признавать сербские документы, а при пересечении границ выдавать временное удостоверение личности. Там этот шаг считают оправданным, поскольку Сербия их документы не признает уже более 11 лет.

В конечном итоге Косово согласилось отложить обязательный ввод паспортов на один месяц, а потому накал напряжения пошел на спад.