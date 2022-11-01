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"Усидеть на заборе" не получится: Германия требует от Сербии выбрать между россией и ЕС

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сербия считается традиционным союзником россии на Балканах
Сербия считается традиционным союзником россии на Балканах

Берлин обещает оказать поддержку Сербии, если та решит остаться на пути в ЕС

Власти Германии настаивают на том, чтобы Сербия определилась со своим будущим и наконец сделала выбор между членством в Евросоюзе и партнерством с россией.

Как сообщает Welt, об этом рассказал неназванный представитель немецкого правительства накануне конференции по Западным Балканам, которая состоится 4 ноября в Берлине.

Он намекнул на то, что из-за вторжения россии в Украину в мире происходят некие геополитические события, которые делают необходимость выбора все более острой.

"Создается впечатление, что президент Сербии Александр Вучич как опытный политик прекрасно понимает свое маятниковое положение между ЕС и россией", — сказал чиновник и добавил, что чем дальше, тем более неудобно станет "сидеть на заборе".

При этом он добавил, что если Сербия все же сделает выбор в пользу ЕС, то получит серьезную поддержку от Берлина. В противном же случае "последствия будут обратными".

Стоит отметить, что на фоне этого Минобороны Сербии заявило, что было вынуждено "усилить оборону" из-за ситуации в Косово, а в сети уже появились видео переброски военной техники к административной линии.

Как сообщалось ранее, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне обратился с речью к жителям своей страны, в которой заявил, что фиктивного мира между Украиной и россией быть не может. Кроме того, он обвинил российского диктатора в том, что тот "нарушил правила" и пытается разделить Европу, а потому гражданам ФРГ он посоветовал готовиться к конфликту, внешнему и внутреннему.

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#Германия #Сербия #Россия #Евросоюз