Штайнмайер после визита в Украины выступил с программным обращением к немцам: главное

В Германии обвинили россию в нарушении правил и попытках разделить Европу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Киев и встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским обратился к соотечественникам с призывом найти в себе "дух сопротивления".

В своем обращении, которое приводит tagesschau, он заявил, что фиктивного мира между Украиной и россией быть не может, поскольку это лишь увеличит аппетиты российского диктатора владимира путина.

Штаймайер рассказал, что годы до 23 февраля 2022 года были для Германии годами "попутного ветра", однако сейчас начинается "эпоха против ветра".

Президент ФРГ добавил, что его страна может использовать свою мощь, которая была накоплена за последние годы, чтобы выстоять во время глобального кризиса.

"Мы должны стать способными к конфликту, как внутреннему, так и внешнему. Нам нужна воля заявить о себе, а также сила, чтобы обезопасить себя", — сказал он.

При этом он заявил, что Германия "играла по правилам", а россия — нет. Штайнмайер добавил, что сейчас путин усомнился в границах и пытается разделить Европу.

"Демократия – часть критической инфраструктуры и мы можем защитить ее только сами. Мы живем не в идеальном мире, а в конфликте, и для этого нам нужны инструменты", — добавил он.

Как ранее сообщал "Телеграф", Штайнмайера неоднократно критиковали за его отношения с рф, которые даже называли "сакральными". После начала вторжения в Украину президент Германии признал, что не ожидал от российского диктатора такого поступка и раскаялся в поддержке проекта "Северный поток".