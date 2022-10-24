"Говорю серьезно, понимаю все последствия": Шольц сделал важное заявление об Украине

Канцлер Германии призвал мир инвестировать в восстановление Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, предлагавший расширить Европейский Союз, выступил с важным заявлением о членстве Украины. Он подчеркнул, что наша страна вступит в ЕС и восстановление должно учесть эту перспективу.

Соответствующее мнение немецкий политик высказал, выступая на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине. Шольц подчеркнул, что 23 июня главы государств и правительств ЕС предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Таким образом мы также несем ответственность за то, что все давно поняли после Майдана: Украина является частью европейской семьи. Я говорю очень серьезно и понимаю все последствия этого – мы хотим, чтобы Украина стала частью ЕС", — сказал Олаф Шольц.

После этого он отметил, что это сигнал для частных инвесторов, чтобы те инвестировали в восстановление Украины. Поскольку этот вклад будет в страну, которая станет частью ЕС.

"Это значит, что и в логистике, и в транспорте нужно действовать так, чтобы "привязать" Украину сразу к внутреннему европейскому рынку. Это значит, что экспортные пути должны быть открыты для украинских продуктов, для украинских фирм. И одновременно нужно помнить об окружающей среде и об экологическом сельском хозяйстве", — резюмировал канцлер Германии.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему, по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для Украины столь важно кандидатство в Евросоюзе.