Венгерский друг путина намерен призвать ЕС пересмотреть санкции против россии

Руководство Венгрии обвиняет ЕС в растущих ценах на энергоносители

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен призвать лидеров стран ЕС пересмотреть свою политику санкций относительно россии.

В своем Фейсбук он открыто сообщил, что собирается на саммите ЕС, который стартует 20 октября, заявить о необходимости пересмотреть введенные после начала вторжения в Украину санкции.

"Для венгерской экономики и венгерских семей провальные санкции Брюсселя уже являются почти невыносимой ношей", — написал Орбан.

Саммит ЕС будет проходить 20-21 октября, а основной темой встречи будет вопрос энергетического кризиса и ситуация на рынке, которая сложилась из-за вторжения россии в Украину.

Вместе с тем, как сообщает венгерское издание RTL, правительство Венгрии заплатило 7,8 млрд форинтов (около 700 миллионов гривен) рекламным агентствам для проведения масштабной пиар кампании направленной против антироссийских санкций.

Так из правительственных документов стало известно о новом контракте с New Land Media Reklam и Lounge Design Szolgaltato, которые не в первый раз получают задания от правительства Орбана.

Отмечается, что основной посыл будет заключаться в том, чтобы внушить обычным жителям страны мысль о том, что якобы санкции против россии являются причиной сложного экономического положения в Венгрии.

Журналисты отметили, что на улицах городов уже начали появляться плакаты с изображением авиабомбы и надписями "Брюссельские санкции уничтожают нас".

При этом они напоминают, что правительство страны пыталось всячески обвинять ЕС в росте цен на топливо, хотя ограничения на поставки нефти еще не вступили в силу, а на поставки газа даже не вводились.

Напомним, в сентябре Орбан "спрогнозировал" Украине потерю большой части территории, а Евросоюзу — распад в ближайшее десятилетие.

Стоит отметить, что Европарламент до этого принял решение, согласно которому Венгрия перестает считаться полноценной демократией.