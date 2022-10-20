Угорський друг путіна має намір закликати ЄС переглянути санкції проти росії

Керівництво Угорщини звинувачує ЄС у зростаючих цінах на енергоносії

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має намір закликати лідерів країн ЄС переглянути свою політику санкцій щодо росії.

У своєму Фейсбуку він відкрито повідомив, що збирається на саміті ЄС, який стартує 20 жовтня, заявити про необхідність переглянути введені після початку вторгнення в Україну санкції.

"Для угорської економіки та угорських сімей провальні санкції Брюсселя вже є майже нестерпною ношею", — написав Орбан.

Саміт ЄС проходитиме 20-21 жовтня, а основною темою зустрічі буде питання енергетичної кризи та ситуація на ринку, що склалася через вторгнення росії в Україну.

Водночас як повідомляє угорське видання RTL, уряд Угорщини заплатив 7,8 млрд форинтів (близько 700 мільйонів гривень) рекламним агентствам для проведення масштабної піар-кампанії спрямованої проти антиросійських санкцій.

Так з урядових документів стало відомо про новий контракт із New Land Media Reklam та Lounge Design Szolgaltato, які не вперше отримують завдання від уряду Орбана.

Зазначається, що основне посилення полягатиме в тому, щоб навіяти звичайним жителям країни думку про те, що нібито санкції проти росії є причиною складного економічного становища в Угорщині.

Журналісти зазначили, що на вулицях міст вже почали з’являтися плакати із зображенням авіабомби та написами "Брюссельські санкції нищать нас".

При цьому вони нагадують, що уряд країни намагався всіляко звинувачувати ЄС у зростанні цін на пальне, хоча обмеження на постачання нафти ще не набули чинності, а на постачання газу навіть не запроваджувалися.

Нагадаємо, у вересні Орбан "спрогнозував" Україні втрату великої частини території, а Євросоюзу — розпад у найближче десятиліття.

Варто зазначити, що Європарламент до цього ухвалив рішення, згідно з яким Угорщина перестає вважатися повноцінною демократією.