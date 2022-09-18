Війна до 2030 року та розпад ЄС: Орбан відзначився гучним проросійським "прогнозом"

Іноземний політик упевнений: війна в Україні закінчиться втратою більшої частини нашої території

Поки Україна оплакує безневинно вбитих мешканців Ізюма, чиє поховання було виявлено після деокупації міста, деякі закордонні лідери продовжують триматися проросійської лінії поведінки. Цього разу навіть не про білоруського диктатора лукашенка, який вважає Україну загрозою для свого режиму. Нині пильну увагу публіки знову привернув угорський прем’єр Віктор Орбан, який нещодавно виступив на закритій зустрічі кола "Фідес" у селищі Кетче.

Як повідомляє Szabad Europa, серед інших тем, що обговорювалися, велику увагу політик приділив російсько-українській війні. При цьому його проросійські погляди чітко простежувалися під час виступу: Україні він "спрогнозував" втрату великої частини території, а Євросоюзу, який критикує його поведінку, — розпад у найближче десятиліття.

Важливо наголосити, що офіційних публікацій за підсумками зустрічі поки що не було. Журналісти ґрунтуються лише на свідченнях безпосередніх учасників заходу. "Телеграф" робить сухий підсумок заяви Віктора Орбана із тезами, які нібито звучали під час його офіційної промови.

Повномасштабна війна між Україною та росією може тривати аж до 2030 року. При цьому особливих успіхів нашій країні Орбан не пророчить. Він певен, що ми втратимо третину чи навіть половину території країни, борючись за її свободу.

Військові дії могли б бути локальними, але через втручання Заходу російське вторгнення набуло "глобальних масштабів". Те, що Європа і США обмежують рф санкціями, угорський прем’єр назвав "пострілом собі в ногу".

Європейський Союз, на думку Віктора Орбана, може розпастись до того самого 2030 року. Найголовнішою причиною такого варіанта розвитку подій він називає енергетичну кризу, що спалахнула після запровадження антиросійських санкцій.

До речі, продовження санкційного пакету на наступні півроку Орбан планує "не допустити". Як він це робитиме, не уточнюється.

Себе прем’єр-міністр Угорщини вважає єдиним політиком, який не хоче далі конфліктувати з росією, зокрема через санкції. На його думку, найближчі вибори в Італії можуть змінити цю ситуацію, якщо до влади прийдуть зговірливіші політики.

Вишеградська четвірка (Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина), запевняє Орбан, є центром "потужної сили в ЄС". Попри певну кризу у відносинах між країнами, він сподівається, що найближчим часом йому та його політичній силі вдасться знайти можливість укласти взаємовигідний альянс з іншими учасниками представництва.

Своїй партії "Фідес" він пророкує подальший успіх в Угорщині. На думку прем’єра, все, що він робить зараз, може допомогти політсилі бути правлячою і після 2030-го, і навіть до 2060 року.

Цікаво, що британська розвідка не поділяє поглядів Орбана на війну в Україні. За деякими даними, армія рф настільки ослабла, що може і не витримати наступного контрнаступу українських військових.

Також "Телеграф" розповідав, до яких "каральних операцій" можуть готуватися російські окупанти, щоб стримати запал ЗСУ на фронті.