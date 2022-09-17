Угорщині не загрожує виліт з ЄС, замінити її Україною не вдасться: подробиці

Експерти скептично оцінюють Brexit-2 після сенсаційного рішення Європарламенту

Сценарій виключення Угорщини з Європейського Союзу через згортання демократії в країні є малоймовірним. А позбавляти членства цю державу Брюссель не буде, щоб замінити, наприклад, її на Україну (яка має статус кандидата).

Про це "Телеграфу" повідомив директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда, коментуючи ухвалу Європарламенту щодо підриву Будапештом європейських цінностей та скорочення через це фінансової підтримки угорців з боку Брюсселя.

"ЄС урізає фінансування через проблєми Угорщини з демократією. Про це говорили не перший день, місяць. Відповідно "бити євром" — єдиний можливий алгоритм для Європейського Союзу. За великим рахунком він єдиний правильний. Тому що це певний фактор впливу і тиску. Але разом з тим треба розуміти: говорити про виключення Угорщини з ЄС, думаю, є маловірогідним. Адже всередині Угорщини, як і загалом в Центрально-європейських країнах, більшість населення задоволена тим, що на сьогодні там відбувається (покращення життя, зростання рівня добробуту тощо). Водночас, вважаю, що в ЄС не ризикнуть так тиснути на угорців, щоб країна отримала підстави повторити Brexit чи щось подібне. Думаю, у нас з цього приводу не має бути якихось очікувань. Тому що це нереалістично", — прогнозує він.

Експерт також назвав байками ідею потенційної заміни Угорщини на Україну в складі Євросоюзу: "Заміна Угорщини на Україну це все одно, що очікувати, наприклад, обміну донецького "Шахтаря" на "Ліверпуль" в Англійській Прем`єр-лізі (або якщо "Динамо" Київ замінить "Манчестер Юнайтед"). Про таке говорять люди з невимовним оптимізмом в очах. Це трохи не так працює", — пояснює Магда.

В свою чергу експерт з міжнародних відносин Віра Константинова нам зазначила, що наразі мова може йти лише про добровільний вихід будь-якої країни з ЄС за прикладом Brexit, керуючись ст. 50 Договору про Європейський Союз.

"Процедура безпосереднього виключення країни з ЄС не передбачена в установчих документах. Водночас, більш вірогідним може бути позбавлення права голосу у керівних органах ЄС чи позбавлення фінансування із загальноєвропейських фондів. В контексті України і нашого статусу як країни-кандидата, який ми отримали, процедура вступу буде враховувати як прогрес у реформах, так і здатність до ефективної координації зусиль з нашими європейськими партнерами на цьому шляху. І, звісно, — фактор війни. Тому, наш євроінтеграційний трек, хоч і підв’язаний під внутрішньо європейську кон'юнктуру, але при цьому у нас своє домашнє завдання. А ЄС і Угорщина мають свій порядок денний", — каже вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здивував своїм рішенням щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Попри публічні сварки між керівництвом двох держав офіційний Будапешт все-таки підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо нашої країни.

Також ми писали, як в Європейському Союзі підтверджували, що хотіли б бачити Україну у своєму складі.

23 червня 2022 року всі 27 країн-членів Євросоюзу підтримали рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС. Того ж дня представники Європарламенту підтримали відповідну резолюцію. Керівництво України називало ці рішення історичними та унікальними.