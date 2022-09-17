Венгрии не грозит вылет из ЕС, заменить ее Украиной не удастся: подробности

Эксперты скептически оценивают Brexit-2 после сенсационного решения Европарламента

Сценарий исключения Венгрии из Европейского Союза из-за сворачивания демократии в стране является маловероятным. А лишать членства соседнее государство Брюссель не будет, чтобы заменить его, например, Украиной (имеющей статус кандидата).

Об этом "Телеграфу" сообщил директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда, комментируя решение Европарламента о подрыве Будапештом европейских ценностей и сокращение из-за этого финансовой поддержки венгров со стороны Брюсселя.

"ЕС урезает финансирование из-за проблем Венгрии с демократией. Об этом говорили не первый день, не месяц. Соответственно "бить евро" — единственный возможный алгоритм для Европейского Союза. По большому счету он единственно верный. Потому что это определенный фактор влияния и давления. Но вместе с тем надо понимать: говорить об исключении Венгрии из ЕС, думаю, — маловероятно. Ведь внутри Венгрии, как и в целом в Центрально-европейских странах, большинство населения удовлетворено тем, что на сегодня там происходит (улучшение жизни, рост уровня благосостояния и т.д.). В то же время считаю, что в ЕС не рискнут так давить на венгров, чтобы страна получила основания повторить Brexit или что-то подобное. Думаю, у нас по этому поводу не должно быть каких-либо ожиданий. Потому что это нереалистично", — прогнозирует он.

Эксперт также назвал баснями идею потенциальной замены Венгрии на Украину в составе Евросоюза: "Замена Венгрии на Украину это все равно что ожидать, например, обмена донецкого "Шахтера" на "Ливерпуль" в Английской Премьер-лиге (или если "Динамо" Киев заменит "Манчестер Юнайтед"). Об этом говорят люди с неописуемым оптимизмом в глазах. Это немного не так работает", — объясняет Магда.

В свою очередь эксперт по международным отношениям Вера Константинова нам отметила, что в настоящее время речь может идти только о добровольном выходе любой страны из ЕС по примеру Brexit, руководствуясь ст. 50 Договора о Европейском Союзе.

"Процедура непосредственного исключения страны из ЕС не предусмотрена в учредительных документах. В то же время более вероятным может быть лишение права голоса в руководящих органах Евросоюза или лишение финансирования из общеевропейских фондов. В контексте Украины и нашего статуса как страны-кандидата, который мы получили, процедура вступления будет учитывать как прогресс в реформах, так и способность к эффективной координации усилий с нашими европейскими партнерами на этом пути. И, конечно, фактор войны. Поэтому наш евроинтеграционный трек, хоть и подвязан во внутренне европейскую конъюнктуру, но при этом у нас свое домашнее задание. А ЕС и Венгрия имеют свою повестку дня", — говорит она.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан удивил своим решением о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Несмотря на публичные ссоры между руководством двух государств, официальный Будапешт все же поддерживает рекомендацию Еврокомиссии относительно нашей страны.

Также мы писали, как в Европейском Союзе подтверждали, что хотели видеть Украину в своем составе.

23 июня 2022 года все 27 стран-членов Евросоюза поддержали решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. В тот же день представители Европарламента поддержали соответствующую резолюцию. Руководство Украины называло эти решения историческими и уникальными.