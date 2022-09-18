Планують "каральні операції": військовий експерт оцінив загрози з боку росії

Можливості російської армії значно зменшились, але ворог не планує повністю здавати позиції

Українці, які дедалі більше вірять у наступні контрнаступи ЗСУ, сподіваються на якнайшвидше завершення війни з росією. Проте ворог, найімовірніше, планує чергові серйозні удари по мирній інфраструктурі, як це було раніше у Кривому Розі. Подібні дії окупанти вважають "каральними операціями", головним завданням яких є психологічний тиск на українців.

Така думка прозвучала від військового експерта Олексія Мельника в інтерв’ю OBOZREVATEL. За його словами, Кремль не залишив бажання зламати і захопити Україну заради виправдання всіх тих жахів, які вже вчинені на території нашої країни.

При цьому сили противника стали значно ослабли, їх не вистачає для контрударів по українським позиціям на всіх напрямках фронту.

"рф намагатиметься проводити контрнаступи там, де це можливо, де вони бачитимуть, що українську оборону можна продавити або прорвати, — говорить експерт. — Крім того, вони намагатимуться проводити каральні операції — те, що ми спостерігали протягом останніх днів".

До таких операцій Мельник відносить удари по українській критичній інфраструктурі. Насамперед під прицілом окупантів знаходяться енергетичні підприємства, пошкодження яких може ще більше ускладнити для України майбутній опалювальний сезон. Також не слід забувати про тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

"Очевидно, росія готує там щось на кшталт імпровізованого ядерного удару шляхом створення умов для аварії на ядерному об’єкті. Ця загроза існує зараз, вона реалізовуватиметься в міру того, як росія буде змушена покинути цей об’єкт", — певен Олексій Мельник.

Він припускає, що окупанти можуть спробувати замінувати чи просто порушити роботу якоїсь важливої інфраструктури, яка безпосередньо впливає на роботу ЗАЕС. Все для того, щоби звинуватити в наслідках Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається на різних напрямках фронту в Україні зараз. Для цього ми проаналізували нові карти боїв, надані Інститутом вивчення війни.

Також ми писали про те, яке важливе озброєння може поставити для ЗСУ Америка найближчим часом. Спойлер – воно допоможе захистити від атак росіян більшість електростанцій.