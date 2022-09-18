Война до 2030 года и распад ЕС: Орбан отличился громким пророссийским "прогнозом"

Иностранный политик уверен: война в Украине закончится потерей большей части нашей территории

Пока Украина оплакивает невинно убиенных жителей Изюма, чье захоронение было обнаружено после деоккупации города, некоторые зарубежные лидеры продолжают держаться пророссийской линии поведения. В этот раз речь даже не о белорусском диктаторе лукашенко, считающим Украину угрозой для своего режима. Нынче пристальное внимание публики вновь привлек венгерский премьер Виктор Орбан, не так давно выступивший на закрытой встрече круга "Фидес" в поселке Кетче.

Как сообщает Szabad Europa, среди прочих обсуждаемых тем большое внимание политик уделил российско-украинской войне. При этом его явно пророссийские взгляды четко прослеживались во время выступления: Украине он "спрогнозировал" потерю большой части территории, а Евросоюзу, критикующему его поведение, — распад в ближайшее десятилетие.

Важно подчеркнуть, что официальных публикаций по итогам встречи пока не было. Журналисты основываются лишь на свидетельствах непосредственных участников мероприятия. "Телеграф" делает сухую выжимку из заявления Виктора Орбана, которые якобы звучали во время его официальной речи.

Полномасштабная война между Украиной и россией может продлиться вплоть до 2030 года. При этом особых успехов для нашей страны Орбан не видит. Он уверен, что мы потеряем треть или даже половину территории страны, сражаясь за ее свободу.

Военные действия могли бы быть локальными, но из-за вмешательства Запада российские вторжение приобрело "глобальные масштабы". То, что Европа и США ограничивают рф санкциями, венгерский премьер назвал "выстрелом себе в ногу.

Европейский Союз, по мнению Виктора Орбана, может распасться все к тому же 2030 году. Самой большой причиной такого варианта развития событий он называет энергетический кризис, что вспыхнул после введения антироссийских санкций.

К слову, продления санкционного пакета на следующие полгода Орбан планирует "не допустить". Каким образом он будет это делать, не уточняется.

Себя премьер-министр Венгрии считает единственным политиком, который не хочет дальше конфликтовать с россией, в том числе из-за санкций. По его мнению, ближайшие выборы в Италии могут изменить эту ситуацию, если к власти придут более сговорчивые политики.

Вышеградская четверка (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия), уверяет Орбан, является центром "мощной силы в ЕС". Несмотря на некий кризис в отношениях между странами, он надеется, что в ближайшее время ему и его политической силы удастся найти возможность заключить взаимовыгодный альянс с другими участниками представительства.

Своей партии "Фидес" он пророчит дальнейший успех в Венгрии. По мнению премьера, все, что он делает сейчас, может помочь политсиле быть правящей и после 2030-го, и даже вплоть до 2060 года.

Интересно, что в то же самое время британская разведка не разделяет взглядов Орбана на войну в Украине. По некоторым данным, армия рф настолько ослабла, что может и не выдержать следующего контрнаступления украинских военных.

Также "Телеграф" рассказывал, к каким "карательным операциям" могут готовиться российские оккупанты, чтобы поумерить пыл ВСУ на фронте.