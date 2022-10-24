"Говорю серйозно, розумію всі наслідки": Шольц зробив важливу заяву щодо України

Канцлер Німеччини закликав світ інвестувати у відновлення України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який пропонував розширити Європейський Союз, виступив з важливою заявою стосовно членства України. Він наголосив, що наша країна вступить у ЄС і відбудова має врахувати цю перспективу.

Відповідну думку німецький політик висловив під час виступу на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України у Берліні. Шольц наголосив, що 23 червня глави держав та урядів ЄС надали Україні статус кандидата в члени ЄС.

"У такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що всі давно зрозуміли після Майдану: Україна є частиною європейської сім’ї. Я говорю дуже серйозно і розумію всі наслідки цього – ми хочемо, щоб Україна стала частиною ЄС", — сказав Олаф Шольц.

Після цього він зазначив, що це є сигналом для приватних інвесторів, аби ті інвестували у відбудову України. Адже цей вклад буде в країну, яка стане частиною ЄС.

"Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб "прив’язати" Україну відразу до внутрішнього європейського ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба пам’ятати про довкілля і про екологічне сільське господарство", — резюмував канцлер Німеччини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому, на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, для України таке важливе кандидатство в Євросоюзі.