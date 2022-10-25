Президент Германии прибыл в Киев впервые после вторжения

Поездка была под угрозой срыва из-за вопросов безопасности

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев — это его первая поездка в нашу страну с момента начала российского вторжения. Ранее, еще весной, ему отказали в такой поездке.

Об этом сообщает DW и отмечается, даже этот приезд был под вопросом — визит отменяли за несколько дней из соображений безопасности. Она должна была произойти в прошедший четверг, но россия усилила ракетные обстрелы столицы Украины.

Весной Штайнмайеру отказали в приезде в Украину, в частности — из-за дружеских отношений с россией. Немецких политиков это обидело. Главам государств удалось решить все нюансы в телефонных разговорах и Штайнмайер прибыл в Киев по личному приглашению президента Украины Владимира Зеленского, сказанного им тогда.

В Украину ранее приезжал немецкий канцлер Олаф Шольц. На днях политик высказался про вступление Украины в Евросоюз.

Как ранее сообщал "Телеграф", российский вопрос в отношении Штайнмайера был весьма остер — его отношения с рф называли "сакральными". Но позднее президент Германии признал, что не ожидал от российского диктатора такого поступка как вторжение в Украину. Он также раскаялся в поддержке проекта "Северный поток".