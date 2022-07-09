У президента Германии был сложный телефонный разговор с Зеленским - СМИ узнали детали

Апрельский отказ Офиса президента принять Штайнмайера в Киеве стал причиной настоящего дипломатического скандала

В Германии, которая в последнее время усилила антироссийскую риторику, активно готовятся к возможному визиту президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. На этом фоне вновь всплыла тема с отказом немецкому политику в приезде, который тот получил от украинских властей еще в апреле.

Как пишет издание Der Spiegel, во время первого после дипломатических неурядиц телефонного разговора глав государств Штайнмайер был весьма настойчив в желании получить объяснения такого поступка Зеленского. Источники журналистов утверждают, что внятного ответа от украинского президента так и не прозвучало.

Стоит отметить, что отказ Киева принять Штайнмайера весной был для Берлина весьма неожиданным. При том, что еще за несколько дней до визита немецкого лидера в Польшу, откуда он собирался уехать в Украину, Офис президента подтверждал готовность принять высокого гостя.

Все, что тогда получило немецкое правительство, это небольшой документ, где Франку-Вальтеру Штайнмайеру намекнули, что в данный момент его приезд будет не совсем желательным. Дипломатическая формулировка звучала как "самостоятельный визит будет более содержательным и приемлемым".

Немецкие журналисты смогли разузнать, что во время майского созвона с Зеленским Штайнмайер минимум трижды потребовал объяснений такого поступка. И хотя украинский президент пытался объяснить, что ничего не знает о процессе отказа, политик все равно настаивал на своем. Однако вразумительного ответа так и не последовало, после чего немецкий политик таки решил оставить ситуацию в прошлом.

"Кое-кто в администрации президента и сегодня удивляется настойчивости, с которой осторожный Штайнмайер противостоял украинцу. Но также немного гордятся тем, что их руководитель не просто проглотил позор того, что его не пригласили", — пишет Spiegel.

Отметим, что в начале июля президенты стран снова имели содержательную телефонную беседу. Скорее всего, Штайнмайера можно в ближайшее время ожидать в Киеве. Однако конкретные даты подобных поездок не сообщаются — ради безопасности.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что отказ официального Киева принимать Штайнмайера в апреле обидел очень многих немецких политиков, которые не единожды высказывали свое искреннее удивление подобным поворотом событий. Однако майский разговор якобы оставил все дипломатические разногласия позади.