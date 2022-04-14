Укр

В Украине объяснили отказ Зеленского на встречу со Штайнмайером: "Вопрос стоит ребром"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Франк-Вальтер Штайнмайер Новость обновлена 14 апреля 2022, 03:02
Франк-Вальтер Штайнмайер

Посол объяснил, что у украинских властей сейчас нет времени на протокольные встречи

Украина передала Германии сигналы о том, что рассчитывает на визит канцлера Олафа Шольца, а приезд президента Франка-Вальтера Штайнмайера может состояться после него.

Об этом в интервью Европейской правде рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"На данном этапе для украинского государства приоритетом является приезд главы немецкого правительства, поскольку именно глава правительства, канцлер Германии принимает решения, которые мы все ожидаем", — сказал он комментируя историю с отказом на визит Штайнмайера в Киев.

При этом Мельник не стал отвечать на вопрос является ли причиной отказа в визите президента ФРГ его теплые отношения с россией. Вместо того, он отметил, что для Украины сейчас "вопрос стоит ребром", а потому нет времени на "протокольные обмены". Из-за этого Киев предпочитает проводить встречи, которые нужны сейчас для выживания страны.

Несмотря на это, посол добавил, что не считает, что пророссийская позиция Штайнмайера вряд ли радикально поменялась.

"Я не верю, что человек может измениться в течение нескольких недель", — сказал он и напомнил, что в свое время президент Германии активно поддерживал запуск газопровода "Северный поток 2" и поддерживал россию в других вопросах.

Как сообщалось ранее, отказ украинского президента Владимира Зеленского от приема президента Германии сильно взволновал немецких политиков, а некоторые из них назвали решение Киева "неоправданным".

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что "сбит с толку".

Теги:
#Украина #Германия #Франк Вальтер Штайнмайер #Андрей Мельник
ВСУ
Украина
Вертолеты, дроны-камикадзе и БТР: какое оружие США включили в пакет помощи для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
Вертолеты, дроны-камикадзе и БТР: какое оружие США включили в пакет помощи для Украины
Дата публикации
Категория
Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" отведал силы "Нептуна": в сети сообщили об ударе по российскому военному кораблю
Дата публикации
Категория
Обращение командиров Азова и морских пехотинцев
Командиры морпехов и "Азова" записали первое совместное видео из Мариуполя: обещают бить оккупантов до последнего
Дата публикации
Категория
Виктор Медведчук
Медведчука пытались вывезти в Приднестровье для передачи ФСБ: СБУ раскрыла детали задержания
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"