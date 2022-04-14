В Украине объяснили отказ Зеленского на встречу со Штайнмайером: "Вопрос стоит ребром"

Посол объяснил, что у украинских властей сейчас нет времени на протокольные встречи

Украина передала Германии сигналы о том, что рассчитывает на визит канцлера Олафа Шольца, а приезд президента Франка-Вальтера Штайнмайера может состояться после него.

Об этом в интервью Европейской правде рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"На данном этапе для украинского государства приоритетом является приезд главы немецкого правительства, поскольку именно глава правительства, канцлер Германии принимает решения, которые мы все ожидаем", — сказал он комментируя историю с отказом на визит Штайнмайера в Киев.

При этом Мельник не стал отвечать на вопрос является ли причиной отказа в визите президента ФРГ его теплые отношения с россией. Вместо того, он отметил, что для Украины сейчас "вопрос стоит ребром", а потому нет времени на "протокольные обмены". Из-за этого Киев предпочитает проводить встречи, которые нужны сейчас для выживания страны.

Несмотря на это, посол добавил, что не считает, что пророссийская позиция Штайнмайера вряд ли радикально поменялась.

"Я не верю, что человек может измениться в течение нескольких недель", — сказал он и напомнил, что в свое время президент Германии активно поддерживал запуск газопровода "Северный поток 2" и поддерживал россию в других вопросах.

Как сообщалось ранее, отказ украинского президента Владимира Зеленского от приема президента Германии сильно взволновал немецких политиков, а некоторые из них назвали решение Киева "неоправданным".

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что "сбит с толку".