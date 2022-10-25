Президент Німеччини прибув до Києва вперше після вторгнення

Поїздка була під загрозою зриву через питання безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва — це його перша поїздка до нашої країни з початку російського вторгнення. Раніше, ще навесні, йому відмовили у такій поїздці.

Про це повідомляє DW і зазначається, що навіть цей приїзд був під питанням — візит скасовували за кілька днів з міркувань безпеки. Вона мала відбутися минулого четверга, але росія посилила ракетні обстріли столиці України.

Навесні Штайнмайєру відмовили у приїзді в Україну, зокрема через дружні відносини з росією. Німецьких політиків це образило. Главам держав вдалося вирішити всі нюанси у телефонних розмовах і Штайнмайєр прибув до Києва на особисте запрошення президента України Володимира Зеленського, сказане тоді.

В Україну раніше приїжджав німецький канцлер Олаф Шольц. Днями політик висловився про вступ України до Євросоюзу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російське питання щодо Штайнмайєра було дуже гостре — його відносини з рф називали "сакральними". Але пізніше президент Німеччини визнав, що не очікував від російського диктатора такого вчинку, як вторгнення в Україну. Він також покаявся у підтримці проєкту "Північний потік".