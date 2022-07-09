У президента Німеччини була складна телефонна розмова із Зеленським — ЗМІ дізналися деталі

Квітнева відмова Офісу президента прийняти Штайнмайєра в Києві стала причиною справжнього дипломатичного скандалу

У Німеччині, яка останнім часом посилила антиросійську риторику, активно готуються до можливого візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва. На цьому фоні знову спливла тема з відмовою німецькому політику у приїзді, яку той отримав від української влади ще у квітні.

Як пише видання Der Spiegel, під час першої після дипломатичних негараздів телефонної розмови глав держав Штайнмаєр був дуже наполегливий у бажанні отримати пояснення такого вчинку Зеленського. Джерела журналістів стверджують, що виразної відповіді від українського президента так і не прозвучало.

Варто зазначити, що відмова Києва прийняти Штайнмаєра навесні була для Берліна досить несподіваною. При тому, що ще за кілька днів до візиту німецького лідера до Польщі, звідки він мав намір виїхати в Україну, Офіс президента підтверджував готовність прийняти високого гостя.

Все, що тоді отримав німецький уряд, це невеликий документ, де Франку-Вальтеру Штайнмаєру натякнули, що зараз його приїзд буде не зовсім бажаним. Дипломатичне формулювання звучало як "самостійний візит буде більш змістовним та прийнятним".

Німецькі журналісти змогли дізнатися, що під час травневого зідзвону із Зеленським Штайнмаєр щонайменше тричі вимагав пояснень такого вчинку. І хоча український президент намагався сказати, що нічого не знає про процес відмови, політик все одно наполягав на своєму. Проте зрозумілої відповіді так і не надійшло, після чого німецький політик все ж погодився залишити ситуацію в минулому.

"Дехто в адміністрації президента і сьогодні дивується наполегливості, з якою зазвичай обережний Штайнмайєр протистояв українцеві. Але також трохи пишаються тим, що їхній керівник не просто проковтнув ганьбу того, що його не запросили", — пише Spiegel.

Зазначимо, що на початку липня президенти країн знову мали змістовну телефонну розмову. Швидше за все, Штайнмаєра можна найближчим часом чекати у Києві. Однак конкретні дати подібних поїздок не повідомляються заради безпеки.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відмова офіційного Києва приймати Штайнмаєра у квітні образив дуже багатьох німецьких політиків, які не раз висловлювали своє щире здивування подібним поворотом подій. Проте травнева розмова нібито залишила всі дипломатичні розбіжності позаду.