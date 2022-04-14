В Україні пояснили відмову Зеленського на зустріч зі Штайнмаєром: "Питання стоїть руба"

Посол пояснив, що українська влада зараз не має часу на протокольні зустрічі

Україна передала Німеччині сигнали про те, що розраховує на візит канцлера Олафа Шольца, а приїзд президента Франка-Вальтера Штайнмаєра може відбутися після нього.

Про це в інтерв’ю Європейській правді розповів посол України у Берліні Андрій Мельник.

"На даному етапі для української держави пріоритетом є приїзд глави німецького уряду, оскільки саме глава уряду, канцлер Німеччини приймає рішення, на які ми всі очікуємо", — сказав він, коментуючи історію з відмовою на візит Штайнмаєра до Києва.

При цьому Мельник не став відповідати на питання, чи є причиною відмови у візиті президента ФРН його теплі відносини з росією. Натомість він зазначив, що для України зараз "питання стоїть руба", а тому немає часу на "протокольні обміни". Через це Київ вважає за краще проводити зустрічі, які потрібні зараз для виживання країни.

Попри це, посол додав, що не вважає, що проросійська позиція Штайнмаєра навряд чи радикально змінилася.

"Я не вірю, що людина може змінитися протягом кількох тижнів", — сказав він і нагадав, що свого часу президент Німеччини активно підтримував запуск газопроводу "Північний потік 2" та підтримував росію в інших питаннях.

Як повідомлялося раніше, відмова українського президента Володимира Зеленського від зустрічі з президентом Німеччини сильно схвилювала німецьких політиків, а деякі з них назвали рішення Києва "невиправданим".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою заявив, що "збитий з пантелику".