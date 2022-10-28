Штайнмайєр після візиту до України виступив із програмним зверненням до німців: головне

У Німеччині звинуватили росію в порушенні правил та спробах розділити Європу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після візиту до Києва та зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським звернувся до земляків із закликом знайти у собі "дух опору".

У своєму зверненні, яке наводить tagesschau, він заявив, що фіктивного миру між Україною та росією бути не може, оскільки це лише збільшить апетити російського диктатора володимира путіна: "Молдова і Грузія, а також наші партнери по НАТО в Балтії не дарма живуть у страху".

"Будь-хто у Німеччині, хто прокинувся 24 лютого і побачив кадри ракетних обстрілів Києва, колони танків на українських вулицях, величезні масштаби російського вторгнення – кожен, хто прокинувся і це побачив, зрозумів, що того ранку світ став іншим", — говорить президент ФРН.

"Кожен із вас запам'ятає це 24 лютого. Як і я. Виття сирен і темний дим над Києвом, страшні фото вразили мене, але водночас вони ознаменували остаточний, гіркий провал багаторічних політичних зусиль, у тому числі й моїх зусиль, щоб запобігти саме цьому страшному моменту. 24 лютого стало днем зміни епох", — пише німецький політик.

Не обділив увагою Штайнмайєр і власне німецьких громадян: "Ми переживаємо найглибшу кризу в нашій об'єднаній Німеччині. Але я твердо вірю, що ми – якщо зрозуміємо, що відбувається зараз, – вже не будемо наляканими і беззахисними, зустрічаючи цю нову епоху. Багато років до 24 лютого 2022 року Німеччина рухалася уперед, і попутний вітер допомагав нам йти".

"Маючи позаду ті роки, коли дув попутний вітер, я кажу: це були хороші роки. Але й тоді ніщо з наших здобутків не падало нам з неба. Ми працювали, щоб це отримати – заради миру і процвітання. Ми покладалися на міжнародне співробітництво і грали за правилами. А потім настало 24 лютого. 24 лютого Путін не просто порушив правила і закінчив гру. Він просто скинув на підлогу шахівницю, на якій велася гра! Жорстока агресивна війна Росії в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок. У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, захопив землі, поставив під сумнів кордони. Російська атака стала нападом на всі уроки, які світ виніс із двох світових воєн. Зараз ці уроки миру зникають. Точки дотику, зв'язки, діалог всередині спільноти держав все більше підміняються боротьбою за ідеологію та домінування", — стверджує Штайнмайєр.

За його словами, "вагомим чинником є прагнення Китаю до економічної та політичної могутності. Ця боротьба визначатиме міжнародні відносини в осяжному майбутньому".

"Світ став на шлях до конфронтації – хоча він залежить від співпраці більше, ніж будь-коли. Зміна клімату, зникнення біологічних видів, пандемії, голод і міграція – усе це неможливо вирішити без готовності і бажання міжнародної співпраці. Для нас у Німеччині це означає, що настають важкі роки. Жорсткі роки. Дивіденди, яки ми збирали з епохи миру, вичерпалися. Для Німеччини починається епоха, в якій ми повинні хоробро протистояти зустрічним вітрам", — зізнається президент Німеччини.

Окремо він виділив важливість зміцнення німецької армії: "Ми – сильна країна в центрі Європи. Ми зобов'язані зробити свій внесок у колективну оборону, і сьогодні потреба у цьому набагато вища, ніж раніше, коли нас захищали інші, як-от США. Тривалий час ми могли покладатися на інших, але тепер інші повинні мати можливість покладатися на нас. Я запевняю наших партнерів, що Німеччина усвідомлює свою відповідальність у НАТО та у ЄС. Це підтверджують безпекові рішення, які Федеральний уряд ухвалив після переломного 24 лютого. Це також підтверджує широкий суспільний консенсус на підтримку цих рішень. І – що особливо важливо для мене – це також підтверджує зростання поваги до нашого Бундесверу в нашому суспільстві ті зростаюче розуміння потреби в ньому. Нарешті. Настав час. Німецькому суспільству потрібен сильний Бундесвер – але Бундесверу також потрібне суспільство, яке його підтримує!".

Виділимо шматок звернення, що стосується власне росії: Світ став іншим після зміни епох – і нам також потрібно відкинути старі способи мислення і старі надії. Особливо це стосується нашого ставлення до Росії. Я знаю, що багато людей у нашій країні відчувають зв'язок з Росією та її народом, люблять російську музику та літературу. У східній Німеччині до того ж є дуже різні спогади про сорок років спільної історії, які досі резонують. Крім того, всі ми, і на сході, і на заході Німеччини, вдячні за наше возз'єднання та не забуваємо, що воно відбулося мирно завдяки Михайлу Горбачову. Бо радянські війська без жодного пострілу повернулися додому, що дало багатьом надію на мирне майбутнє. Я поділяв цю надію, і вона мотивувала мене протягом багатьох років. Але коли ми дивимося на сьогоднішню Росію, старим мріям немає місця. Тепер наші країни протистоять одна одній. Те, що робить Росія – це атака на все, що відстоюємо і ми, німці".

Крім того Штайнмайєр відповів тим, хто виступає за зняття санкцій з росії: "Ми живемо в умовах конфлікту. І тому нам потрібні конфліктні інструменти. Так, санкції мають свою ціну, в тому числі й для нас. Але якою була б альтернатива? Стояти осторонь і спостерігати за цією злочинною агресією? Просто продовжувати жити так, ніби нічого не сталося? Ні, в наших інтересах – протистояти російському беззаконню разом із нашими партнерами. В наших інтересах – звільнитися від залежності від режиму, який посилає танки проти сусідньої країни та використовує енергетику як зброю. В наших інтересах – захистити себе і зменшити нашу вразливість. Ніхто не сказав про це більш чітко і лаконічно, аніж прем'єр-міністр Естонії: "Газ може бути дорогим, але свобода – безцінна".

Також президент ФРН прокоментував ситуацію з глобальним потеплінням та використанням енергоресурсів: "Ми вступаємо в епоху без вугілля, нафти і газу, в епоху, в якій Німеччина має знайти і знайде свою роль, своє місце".

"Сьогодні, вперше в історії, об'єднана Німеччина опинилася на роздоріжжі. Чи наважимося ми вирушити в новий день і нову епоху? Чи готові ми зробити те, до чого ми покликані? Я твердо вірю, що, відповідаючи на цей виклик, ми зможемо виплекати нову силу і нову єдність. Це буде нелегко, це буде важка праця… Якщо ми проявимо солідарність, якщо ми проявимо мужність і амбіції, то я впевнений, що ми впораємося з тим завданням, яке перед нами поставлено", — резюмував Штайнмайєр.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Штайнмайєра неодноразово критикували за його відношення до росії, які навіть називали "сакральними". Після початку вторгнення в Україну президент Німеччини визнав, що не чекав від російського диктатора такого вчинку і покаявся на підтримку проєкту "Північний потік-2".