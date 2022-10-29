Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" оценил историческую речь президента ФРГ:

Президент Федеративной Республики Германия (ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего обращения к нации резко прошелся по россии.

Он пояснил, почему важно продолжать оказывать на рф санкционное давление, даже неся при этом экономические потери. Назвал преступной агрессию россии против Украины. Подчеркнул, что немцам стоит избавиться от зависимости от кремлевского режима, который отправляет танки против соседней страны и использует энергетику как оружие.

Признаюсь – я никогда не видел Штайнмайера столь резким в высказываниях. Это – знаковая, показательная, явно антироссийская и проукраинская речь, которая, уверен, взбодрит немецкое сообщество, европейское сообщество. В том числе бизнесовое.

Штайнмайер был и остается четким отображателем позиций немецкого бизнеса. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину немецкое общество в своем большинстве поддержало нашу страну. При этом российское лобби и немецкий бизнес и до этого, и какое-то время после выставляли Штайнмайера как человека, который постоянно говорит о необходимости дружить с рф, что она – великая страна, что с ней лучше делать бизнес и получать он нее выгоду.

Однако российские зверства в Украине, а также последующий энергетический шантаж россиянами Европы (прежде всего – Германии) заставили прозреть и немецких политиков, и немецкий бизнес. Они поняли важность перестраиваться, пусть даже с серьезными экономическими потерями. Собственники концернов, паевики, акционеры пришли к консенсусу, что лучше какое-то время жить с проблемами, но зато – выбросить из своей страны российского безумного спрута. И это – четкий сигнал, что большинство бизнес-элит в ФРГ перестроились с нейтрального отношения к рф как к авторитарной державы и позитивного как к сырьевой базе – к пониманию, что политика – это таки и экономика. И что нельзя к авторитарной, агрессивной, лживой державе относиться нейтрально, а уж тем более – позитивно.

И в этом вина самой рф. Она показала, что может поступать безрассудно, что плевать хотела на все договоренности, на международные соглашения, на контракты, на некие понятные всему цивилизованному миру моральные устои. Что она готова сжигать газ, подрывать "потоки", лишь бы заставить Европу играть по правилам Москвы. Что она – продовольственный, энергетический, ядерный, политический шантажист. Шантажист откровенный, наглый, уверенный, что ему всё сойдет с рук.

И для среднестатистических немецких бюргеров – это стало шоком. Они привыкли, что слово надо держать, что контракты – это святое. А тут – такое…

Шантаж в бизнесе – это последний ваш контракт. И путин пошел именно таким путем. Так что контракты и контакты – всё…

На это коллективное наложилось еще и личное. Когда бизнес имеет влияние на политика, он тоже имеет влияние на бизнес. И то, что Штайнмайер увидел в Украине, то, что он сам посидел в бомбоубежище – точно дало о себе знать.

Думаю, он был поражен. Шокирован. И это вылилось в ту самую речь, которую сейчас всё обсуждают.