Это в наших интересах: Штайнмайер предельно четко ответил "уставшим" от санкций против россии

Президент ФРГ признал, что санкции влияют и на его страну

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего обращения к нации ответил на вопросы о том, почему его страна поддерживает санкции против россии, если они негативно влияют на экономику.

В своем обращении, которое приводит tagesschau, он подчеркнул, что санкции влияют и на немцев, однако шансов избежать экономического давления на россию нет.

"Да, санкции имеют свою цену, в том числе и для нас. Но какой была бы альтернатива? Стоять в стороне и наблюдать эту преступную агрессию? Просто продолжать жить так, будто ничего не произошло?", — сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас Германия живет в условиях конфликта и ей нужны "конфликтные инструменты", а также добавил, что в ее интересах противостоять российскому беззаконию вместе с партнерами.

Штайнмайер добавил, что сейчас немцам стоит избавиться от зависимости от режима, который отправляет танки против соседней страны и использует энергетику как оружие.

"В наших интересах – защитить себя и уменьшить нашу уязвимость. Никто не сказал об этом более четко и лаконично, чем премьер-министр Эстонии: "Газ может быть дорогим, но свобода бесценна", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, до начала вторжения Штайнмайер был известен своим теплым отношением к россии и диктатору владимиру путину, однако после 24 февраля его позиция изменилась. В частности он признался, что не ждал, что россия начнет вторжение в Украину и заявил, что сожалеет о поддержке проектов "Северный поток" 1 и 2.