Це в наших інтересах: Штайнмаєр гранично чітко відповів тим, хто "втомився" від санкцій проти росії

Президент ФРН визнав, що санкції впливають і на його країну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого звернення до нації відповів на запитання, чому його країна підтримує санкції проти росії, якщо вони негативно впливають на економіку.

У своєму зверненні, яке наводить tagesschau, він підкреслив, що санкції впливають і на німців, проте шансів уникнути економічного тиску на росію немає.

"Так, санкції мають свою ціну, в тому числі й для нас. Але якою була б альтернатива? Стояти осторонь і спостерігати цю злочинну агресію? Просто продовжувати жити так, ніби нічого не сталося?", — сказав він.

Президент наголосив, що зараз Німеччина живе в умовах конфлікту і їй потрібні "конфліктні інструменти", а також додав, що в її інтересах протистоятиме російському беззаконню разом з партнерами.

Штайнмаєр додав, що зараз німцям варто позбутися залежності від режиму, який відправляє танки проти сусідньої країни та використовує енергетику як зброю.

"У наших інтересах — захистити себе і зменшити нашу вразливість. Ніхто не сказав про це чіткіше і лаконічніше, ніж прем’єр-міністр Естонії: "Газ може бути дорогим, але свобода безцінна", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, до початку вторгнення Штайнмаєр був відомий своїм теплим ставленням до росії та диктатора володимира путіна, проте після 24 лютого його позиція змінилася. Зокрема, він зізнався, що не чекав, що росія почне вторгнення в Україну і заявив, що шкодує про підтримку проектів "Північний потік" 1 і 2.