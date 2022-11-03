росія хоче вкрасти у Греції Олімпійські ігри

Влада рф вважає, що саме вони по праву правонаступника повинні організовувати Олімпійські ігри

Поки збірні росії усувають від Олімпійських ігор, там вважають, що росія є безпосередньою спадкоємицею олімпійської спадщини й має створювати міжнародну спортивну спільноту.

Про це в коментарі Матч ТВ заявив член комітету держдуми росії з фізичної культури Роман Терюшков. Депутат вважає, що наявність грецьких поселень у Ростовській області, а також на окупованій території Кримського Херсонесу автоматично робить рф безпосередньою правонаступницею Грецьких ігор (Олімпійських ігор).

"Багато країн не готові терпіти ситуацію, коли МОК паразитує на олімпійському русі. Тому що не можна на свій розсуд використовувати те, що тобі не належить. Якщо говорити про історичну спадщину, на яку посилається МОК як правонаступник грецьких ігор, то росія є безпосередньою правонаступницею олімпійської спадщини, тому що є частиною ойкумени (населена грецькими племенами земля).

На території нашої країни розташовувалися грецькі емпорії (торгові поселення) у Танаїсі Ростовської області та в Кримському Херсонесі. Враховуючи своє право, ми маємо намір створювати міжнародну спортивну спільноту, орієнтовану на традиційні спортивні цінності, де не допускатиметься порушень олімпійської хартії, нав’язуватимуться західні віяння, особливо в частині допуску до змагань трансгендерів та будь-якої іншої нечисті", — заявив Терюшков.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що новий девіз Олімпійських ігор налякав росіян. Нагадаємо, російський депутат закликав перенести Олімпіаду-2024 з Парижа в рф, адже у Франції "нічого їсти".