Олімпійський чемпіон пояснив, що робити зі спортсменами з рф та Білорусі

Країнам-агресорам не місце в олімпійській родині

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який нещодавно відреагував на варварські обстріли з боку росії, закликав до довічної дискваліфікації російських і білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Відповідну заяву спортсмен зробив у рамках проєкту "Спортивний фронт" на YouTube-каналі 1plus1. Олег зазначив, що країнам-агресорам не місце в олімпійській родині.

"З початком повномасштабного вторгнення тренування відійшли на другий план. З перших днів я почав волонтерити, як і деякі мої колеги, українські гімнасти. Близько трьох тисяч спортсменів і тренерів захищають Незалежність нашої країни. Більше ста з них більше ніколи не повернуться додому.

Усіх російських та білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення та риторику Кремля, слід довічно дискваліфікувати.

"Швидше, вище, сильніше – разом" – нове гасло Міжнародного олімпійського комітету. Але росіяни та білоруси не дотримуються його. Очевидно, що ми не разом”, – заявив Верняєв.

Раніше повідомлялося, що українському гімнасту заборонили відвідувати ЧС-2022 у футболці "Зупиніть війну". Українці навіть вибачилися за цей "інцидент".