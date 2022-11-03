Олимпийский чемпион объяснил, что делать со спортсменами из рф и Беларуси

Странам-агрессорам не место в олимпийской семье

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, отреагировавший недавно на варварские обстрелы со стороны рф, призвал к пожизненной дисквалификации российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают полномасштабное вторжение рф в Украину.

Соответствующее заявление спортсмен сделал в рамках проекта "Спортивный фронт" на YouTube-канале 1plus1. Олег отметил, что странам-агрессорам не место в олимпийской семье.

"С началом полномасштабного вторжения тренировки отошли на второй план. С первых дней я начал волонтерить, как и некоторые мои коллеги, украинские гимнасты. Около трех тысяч спортсменов и тренеров пока защищают Независимость нашей страны. Более ста из них больше никогда не вернутся домой.

Всех российских и белорусских спортсменов, поддерживающих полномасштабное вторжение и риторику Кремля, следует пожизненно дисквалифицировать.

"Быстрее, выше, сильнее – вместе" – новый лозунг Международного олимпийского комитета. Но россияне и белорусы не придерживаются его. Очевидно, что мы не вместе", – заявил Верняев.

Ранее сообщалось, что украинскому гимнасту запретили посещать ЧМ-2022 в футболке "Остановите войну". Украинцы даже извинились за этот "инцидент".