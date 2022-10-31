Украина извинилась за футболку "Остановите войну": на нее жаловались российские СМИ

Илья Ковтун обратил внимание всего мира на ситуацию в нашей стране

Украинский гимнаст Илья Ковтун появился на чемпионате мира в желтой футболке с надписью "Stop War" ("Остановите войну"). Однако Международная федерация гимнастики попросила нашего спортсмена переодеться. Мол, не нужно смешивать спорт с политикой.

Ирина Надюк, личный тренер Ильи Ковтуна, в интервью "Суспільне Спорт" рассказала, что произошло.

"Илья сам захотел одеть эту футболку на тренировки и продемонстрировать этот месседж. Мы считали, что никаких проблем не должно быть, ведь на ней не было призывов против агрессора или какого-то негатива. Мы никого не обзывали, просто хотим мира и нашей независимости", — сказала Надюк.

К нам подошли с FIG, показали фото Ильи в этой футболке и в спокойном, не грубом тоне, попросили ее снять и больше не одевать. Они полностью нас поддерживают и понимают, что нам эта тема очень болит. Но они хотят сохранить спокойную атмосферу вокруг соревнований, чтобы не возникало дополнительных проблем, поэтому они просят, чтобы мы свои эмоции сдерживали, потому что им уже начали за Илью писать российские СМИ.

Поэтому мы извинились, чтобы не было проблем с FIG, сделали свои выводы и больше этих футболок не одеваем", — подытожила Надюк.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за выступление с буквой Z на форме.

Тем не менее на внутренних соревнованиях россиянин продолжал выступать. В рф даже нашлись те, кто защищал спортсмена.