Україна вибачилася за футболку "Зупиніть війну": на неї скаржилися російські ЗМІ

Ілля Ковтун звернув увагу всього світу на ситуацію в нашій країні

Український гімнаст Ілля Ковтун з’явився на чемпіонаті світу у жовтій футболці з написом "Stop War" ("Зупиніть війну"). Проте Міжнародна федерація гімнастики попросила нашого спортсмена переодягнутися. Мовляв, не треба змішувати спорт із політикою.

Ірина Надюк, особистий тренер Іллі Ковтуна, в інтерв’ю "Суспільному спорту" розповіла, що сталося.

"Ілля сам захотів одягнути цю футболку на тренування та продемонструвати цей меседж. Ми вважали, що жодних проблем не має бути, адже на ній не було закликів проти агресора чи якогось негативу. Ми нікого не обзивали, просто хочемо миру та нашої незалежності", — сказала Надюк.

До нас підійшли з FIG, показали фото Іллі у цій футболці та у спокійному, не грубому тоні, попросили її зняти та більше не одягати. Вони повністю нас підтримують та розуміють, що нам ця тема дуже болить. Але вони хочуть зберегти спокійну атмосферу навколо змагань, щоб не виникало додаткових проблем, тому просять, щоб ми свої емоції стримували, бо їм уже почали за Іллю писати російські ЗМІ.

Тому ми вибачилися, щоб не було проблем із FIG, зробили свої висновки і більше цих футболок не одягаємо", — підсумувала Надюк.

Нагадаємо, російського гімнаста Івана Куляка дискваліфікували на рік за виступ з літерою Z на формі.

Проте на внутрішніх змаганнях росіянин продовжував виступати. У росії навіть знайшлися ті, хто захищав спортсмена.