россия хочет украсть у Греции Олимпийские игры

Власти рф считают, что именно они по праву правопреемника должны организовывать Олимпийские игры

Пока сборные рф отстраняют от Олимпийских игр, там считают, что россия является непосредственной наследницей олимпийского наследия и должна создавать международное спортивное сообщество.

Об этом в комментарии Матч ТВ заявил член комитета госдумы рф по физической культуре Роман Терюшков. Депутат считает, что наличие греческих поселений в Ростовской области, а также на оккупированной территории Крымского Херсонеса автоматически делает рф непосредственной правопреемницей Греческих игр (Олимпийских игр).

"Многие страны не готовы терпеть ситуацию, когда МОК паразитирует на олимпийском движении. Потому что нельзя по своему усмотрению использовать то, что тебе не принадлежит. Если говорить об историческом наследии, на которое ссылается МОК как правопреемник греческих игр, то Россия является непосредственной правопреемницей олимпийского наследия, потому что является частью ойкумены (обитаемая греческими племенами земля).

На территории нашей страны располагались греческие эмпории (торговые поселения) в Танаисе Ростовской области и в Крымском Херсонесе. Учитывая свое право, мы намерены создавать международное спортивное сообщество, ориентированное на традиционные спортивные ценности, где не будет допускаться нарушений олимпийской хартии, навязываться западные веяния, особенно в части допуска до соревнований трансгендеров и всякой другой нечисти", — заявил Терюшков.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования из‑за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что новый девиз Олимпийских игр напугал россиян. Напомним, российский депутат призвал перенести Олимпиаду-2024 из Парижа в рф, ведь во Франции "нечего жрать".