Три олимпийских чемпиона и директор: кандидаты на пост президента НОК

Нового главу Национальный олимпийский комитет получит 17 ноября

На пост президента Национального олимпийского комитета Украины будут баллотироваться четыре кандидата. Это стало известно после того, как истек срок подачи документов. Ранее мы рассказывали о двух фаворитах: Беленюке и Гутцайте.

Теперь же пресс-служба НОК опубликовала список всех претендентов на должность президента. Их четверо.

Жан Беленюк — олимпийский чемпион-2020 в борьбе, народный депутат.

Елена Билосюк (Пидгрушная) — олимпийская чемпионка-2014 в биатлоне.

Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион-1992 в фехтовании, министр спорта.

Игорь Малинский — директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.

В то же время, участие в выборах не примет действующий руководитель организации Сергей Бубка, возглавлявший ее с 2005 года.

Выборы президента НОК Украины пройдут 17 ноября.