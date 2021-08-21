Олимпийская чемпионка высмеяла идею Зеленского о проведении Олимпиады в Украине

Оксана Баюл считает, что к зимней Олимпиаде украинских спортсменов некому готовить.

Известная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл, завоевавшая золотую награду на Играх-1994 в Лиллехаммере, на своей страничке в Instagram прокомментировала идею украинских властей о проведении зимней Олимпиады.

По мнению Баюл, данная затея обернется провалом для Украины, ведь многие отечественные тренеры сейчас уехали работать в Россию или США. Кроме того, Оксана напомнила, что является единственной украинкой, которая побеждала на Олимпиаде в фигурном катании.

"Удачи с этой идеей! Кто будет на этих аренах работать на результат? Практически все тренера в России или Америке? A кто я такая напомню…первая олимпийская чемпионка и единственная в этом виде спорта в нашей стране", — написала Баюл, прикрепив к посту фото президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" напоминает, что Зеленский неоднократно заявлял о желании провести Игры в Украине. А совсем недавно министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объявил, что Украина попробует провести Юношескую Олимпиаду в ближайшее время.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио сборная Украины сумела добыть лишь одну золотую медаль. "Желто-синие" с 19 наградами в активе расположились на 44-м месте в медальном зачете соревнований.